Ladja lahko odpluje, a vseeno buri duhove. Trajekt za tovornjake in njihove priklopnike Dardanelles Seaways danske družbe DFDS je iz Trsta odplul v četrtek zvečer, za sabo pa pustil mesto, ki se sooča s - posredno - vojaško platjo svoje pristaniške vloge.

Avtonomni sindikat USB je v četrtek razglasil stavko med zaposlenimi na tržaški logistični platformi zaradi uredbe tržaške luške kapitanije, ki je dovolila natovarjanje »tehničnega materiala zveze Nato«na omenjeno ladjo. Ta potuje na relaciji med Trstom in turško luko Mersin, Italija in Turčija sta obe članici zveze Nato. Sindikat USB je slutil, da se za definicijo »tehnični material zveze Nato« skriva orožje.

Izkazalo se je, da je v četrtek na krov ladje Dardanelles Seaways zapeljala četverica tovornjakov z belgijskimi registrskimi tablicami, rezerviranimi za vozila poveljstva zveze Nato. Prijavljen tovor so bili nadzorni, radarski oziroma komunikacijski sistemi DARS, ki naj bi po prosto dostopnih Natovih informacijah sicer domovali v bližini Ferrare.

Neobičajno, a ni orožje

Da to ni orožje – in da to ne more biti vojna pošiljka – so včeraj za Primorski dnevnik potrdili tako iz luške kapitanije kot iz pristaniške uprave. V luški kapitaniji so poudarili, da četrtkov tovor sicer ni običajen, vsekakor pa trajekt nima dovoljenja za prevoz orožja. »Tehnični material so lahko tudi enostavno uniforme,« so pojasnili.

Podobno je dejal tudi predsednik tržaške pristaniške uprave Marco Consalvo. »Trst ni vojaško pristanišče,« je poudaril za Primorski dnevnik, »samo ta imajo dovoljenje za izvoz orožja in vojaškega materiala proti vojnim območjem. Med dovoljenimi tovori so v Trstu logistične pošiljke oziroma material za oporišča v krajih, kjer ni vojne,« je poudaril. Pristavil je, da v tržaški luki vsekakor ne pretovarjajo orožja za Bližnji vzhod.