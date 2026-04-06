Vivicittà-Poživimo mesti prvič pri Rdeči hiši

»Mnogi trenirajo, da bi zmagali. Jaz treniram, da bi bil srečen.« To sporočilo je natisnjeno na promocijskem materialu za letošnji čezmejni pohod Vivicittà-Poživimo mesti. Letošnjo, po vrsti že 29. športno-rekreacijsko prireditev so predstavili včeraj na ploščadi pri Rdeči hiši, kjer bosta v nedeljo, 12. aprila, na programu štart in cilj priljubljene pobude.

Ploščad pri Rdeči hiši, ki so jo pred kratkim preuredili in ji dali dostojnejši videz, bo prvič osrednje prizorišče pohoda. Včerajšnjo predstavitev so izpeljali pred steklenim obeliskom, ki so ga postavili v počastitev Evropske prestolnice kulture 2025. Predstavniki organizatorjev, goriške zveze UISP, ZSŠDI in Športne zveze Nova Gorica, so zbranim novinarjem predstavili prireditev, ki bo na sporedu v nedeljo, 12. aprila, s štartom ob 9.30 in bo vsebovala tudi nekaj novosti. Ne preveč zahtevna trasa, dolga deset kilometrov, bo speljana skozi slikovite kotičke Gorice in Nove Gorice s posebnim obiskom parkov v obeh mestih.

Poleg teka inkluzivna košarka

V četrtek, 9. aprila, bo na vrsti tekaška prireditev Vivicittà-Poživimo mesti z udeležbo velikega števila učencev in dijakov osnovnih in nižjih srednjih šol iz obeh sosednjih mest. Poleg mladih iz goriških mestnih šol, med katerimi bo nižja srednja šola Ivana Trinka, so se prijavile tudi šole iz Krmina, Koprivnega, Romansa, Morara, Škocjana ob Soči, Gradišča in Števerjana. Seveda bo prisotna tudi študirajoča mladina iz novogoriških šol. V raznih kategorijah se bodo mladi pomerili v teku čez drn in strn. Tekmovanje, ki je del projekta Together We GO! v priredbi združenja Sport e Salute, po potekalo na območju Trga Evrope / Transalpina. Istega jutra bo na bližnjih košarkarskih igriščih GOGI&GIGI potekala inkluzivna košarkarska igra za duševno moteno mladino, imenovana baskin.

Letošnji pobudi je dodano še predavanje z naslovom Od Basaglie do nevroznanosti – kako inkluzivni in socialni šport vplivata na mentalno zdravje. Predavala bosta Franco Perazza, nekdanji direktor goriškega oddelka za duševno zdravje, in Lucio Blasig, nekdanji bolničar v goriški psihiatrični bolnici. Oba sta v prvi osebi doživljala izkušnje s Francom Basaglio.

Vsak s svojega zornega kota, so včeraj o pomenu Vivicittà-Poživimo mesti, prireditve, ki se je trdno usidrala v športno-rekreacijsko in družbeno dogajanje na Goriškem, spregovorili predsednik goriške zveze UISP, Enzo Dall’Osto, tajnik iste organizacije Niko Brešan, Erika Dessabo v imenu Sport e Salute, Miran Müllner, predstavnik Športne zveze Nova Gorica, Sara Vito, predsednica deželne zveze UISP in Igor Tomasetig v imenu ZSŠDI, ki je tudi poskrbel za ustrezne prevode nagovorov. V imenu goriške občine je organizatorjem čestital občinski odbornik Giulio Daidone.