V mestnih parkih nuditi možnost za druženje tudi zvečer

V morju tržaškega betona so mestni parki in zelenice dobrodošel kraj za večerni beg pred poletno soparo. A kaj, ko tudi v poletnih mesecih svoja vrata zapirajo najkasneje ob 21.30.

»Občini Trst predlagamo prilagoditev urnikov mestnih parkov, lepo bi bilo, da bi občani lahko vanje zahajali tudi v poznih večernih urah,« sta na srečanju z novinarji v šentjakobskem parku Basevi včeraj opoldne povedala občinska svetnika Demokratske stranke Valentina Repini in Luca Salvati. S svetniško pobudo sta Občini Trst predlagala, da bi prebivalcem omogočila preživljanje prostega časa na zelenih površinah, v dolgih poletnih večerih, ko so krošnje dreves idealna obramba pred mestno soparo.

»V svetniški pobudi nismo izpostavili nobenega parka ali zelenice. Občina naj sama ugotovi, kam ljudje najraje zahajajo, kateri kraji zaslužijo daljši čas odprtja,« je bil jasen Salvati, ki je za srečanje z novinarji namenoma izbral park Basevi. Ta je postal po rušenju zelenega dvorišča bivše gostilne Pavan v bližnji Ulici Frausin pravo pribežališče številnih prebivalcev Svetega Jakoba. Omenil je tudi primer pordenonskega parka San Valentino, ki je v poletnih mesecih posebej odprt do 23. ure.

»Tudi v Trstu imamo primere dobre prakse,« pa je povedala Repini, omenila je večerne filmske projekcije na prostem v tržaškem Ljudskem vrtu, za katere skrbi društvo La Cappella Underground. »Trst je poln društev, ki bi lahko v parkih ponujala večerne aktivnosti,« je poudarila in dodala, da bi bilo treba ob večernih odprtjih zelenice opremiti z varnostnimi kamerami in ustrezno razsvetljavo. Dejala je tudi, da bi parki, če bi vanje redno zahajali občani, postali kraj druženja, zabave in kulture in ne kraj nečednih poslov, v katerih se zbirajo nepridipravi.