V Križu zaprli tudi pekarno

Po ribarnici je v Križu zaprla vrata tudi edina pekarna. Gre za dodatno obubožanje trgovske ponudbe v vasi, ki ima sicer zelo razvejano kulturno, športno in družabno življenje, nima pa sreče z gospodarskimi obrati in gospodarstvom na sploh.

»V Križu sem preživela res čudovitih deset let. Ljudje so zelo prijazni in vas me je vzela za svojo, tako da odhajam z zelo lepimi občutki,« nam je povedala lastnica Tanja Fabjan, doma iz Komna. Z zaprtjem pekarne Luna je odlašala kar nekaj časa, na koncu pa ni imela žal druge izbire, pravi.

Tudi Križ, kot skoraj vse vasi na Tržaškem, doživlja demografski padec, ljudje raje kupujejo v velikih trgovinah in tudi »poslanstvo« kruha se je z leti močno spremenilo. Trenutno nič ne kaže, da bi kdo prevzel pekarno sredi vasi ob cerkvi, Tanja Fabjan vsekakor srčno upa, da se bo našel kdo, ki bo pogumno poskusil s to »pustolovščino«.

Pred ribarnico in pekarno so v Križu zaprli trgovino s parafarmacetvskimi izdelki, še prej pa neke vrste bazar Valentine Zacchigna, kjer si našel od cvetja in orodja vse do čevljev in oblek. Zaprli so tudi banko in nato še bankomat, kjer je Danila Žerjav nekoč imela cvetličarno, nato Danila Sedmak prodajalno gospodinjskih pripomočkov, je srečo pred leti poskusil prodajalec in popravljalec koles, a brez uspeha.