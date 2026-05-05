V Miljah zaradi sanacije Cerejskega potoka nov prometni režim

Vozniki, pozor. Od včerajšnjega dne vlada v Miljah zaradi del za sanacijo Cerejskega potoka (it. Fugnan) nov prometni režim. Podzemni oboki pod miljskimi ulicami, pod katerimi teče potok, so namreč močno poškodovani in potrebujejo korenito obnovo, drugače tvegamo, da se cesta usuje. Dela za ureditev, čiščenje in zavarovanje podzemnega potoka so se začela že pred meseci, sedaj pa stopajo v eno izmed najbolj delikatnih faz.

Ureditev horizontalne in vertikalne signalizacije, ki bo voznikom omogočila lažje premike po ulicah, je včeraj uvedla spremembo prometnega režima. Po novem je za promet zaprta Ulica Roma od Trga Caduti per la libertà do Ulice Mazzini. Kdor se pripelje iz Ulice Battisti, bo moral nadaljevati pot po ulicah Tonello, Signolo, San Giovanni in Mazzini, za katero je predvidena sprememba smeri vožnje. Tisti, ki se bodo pripeljali iz predora proti Miljam, bodo morali ob izhodu zaviti desno v Ulico D’Annunzio in nadaljevati levo po Ulici San Giovanni do Trga Curiel. Prve dni bo na kraju prisotna lokalna policija, ki bo skrbela, da ne bo preveč zmede.

Tržnica se bo ob četrtkih z Ulice Tonello preselila na nekoliko bolj oddaljeni Trg Alto Adriatico, kjer bo na sejemski dan na desni strani trga veljala prepoved vožnje in parkiranja med 6. in 15. uro. Na trgu bodo poskrbeli za gostinsko ponudbo.