Za Bocellija dodatnih 2000 vstopnic

Italijanskega pevca Andreo Bocellija bo lahko v četrtek zvečer v Guminu v živo poslušalo še 2000 ljudi. Tenor bo pel ob 50-letnici potresa, ki je leta 1976 razdejal Furlanijo.

Novico je danes sporočil odgovorni v deželni vladi FJK za civilno zaščito Riccardo Riccardi. Karte bo mogoče brezplačno rezervirati od danes od 12. ure na spletni strani TicketOne. »Reorganizacija prizorišča koncerta v kasarni Goi-Pantanali je omogočila še večjemu številu ljudi udeležbo na tem trenutku kolektivnega spomina,« je bil jasen Riccardi. Na prizorišče bo mogoče prinesti dežnike, a le tiste male in zložljive. Velikih dežnikov s konico organizatorji ne dovolijo.