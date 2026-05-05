Za Bocellija dodatnih 2000 vstopnic

Dežela FJK se pripravlja na veliki koncert v Guminu ob 50-letnici potresa v Furlaniji

Spletno uredništvo |
Gumin |
5. maj 2026 | 10:03
    Andrea Bocelli bo v Guminu pel ob 50-letnici uničujočega potresa( ANSA )
Italijanskega pevca Andreo Bocellija bo lahko v četrtek zvečer v Guminu v živo poslušalo še 2000 ljudi. Tenor bo pel ob 50-letnici potresa, ki je leta 1976 razdejal Furlanijo.

Novico je danes sporočil odgovorni v deželni vladi FJK za civilno zaščito Riccardo Riccardi. Karte bo mogoče brezplačno rezervirati od danes od 12. ure na spletni strani TicketOne. »Reorganizacija prizorišča koncerta v kasarni Goi-Pantanali je omogočila še večjemu številu ljudi udeležbo na tem trenutku kolektivnega spomina,« je bil jasen Riccardi. Na prizorišče bo mogoče prinesti dežnike, a le tiste male in zložljive. Velikih dežnikov s konico organizatorji ne dovolijo.

