V navdih so mu bili ravno Černetovi somišljeniki

V prostorih zgoniške župnije so danes vročili Černetovo nagrado Dimitriju Žbogarju. Nagradili so ga za njegov čut in delo za skupnost, za vztrajanje pri vrednotah in prizadevanje za rast krajevnega narodnostnega, verskega, kulturnega in političnega občestva, kot je zapisano v utemeljitvi, ki jo je prebral predsednik komisije Tomaž Simčič.

Poleg njega sestavljata komisijo, ki jo je imenoval upravni odbor knjižnice Dušana Černeta, tudi Erika Jazbar in Ivo Jevnikar. Govor je nagrajencu posvetila kulturna in politična delavka Marija Brecelj, nagrado mu je vročila nečakinja Dušana Černeta Ana Marija Prijatelj. V imenu zgoniške skupnosti je vaščane, prijatelje in druge, ki so se zbrali v župnišču, pozdravil Andrej Gruden.

Dimitri Žbogar je vinogradnik, živinorejec in turistični delavec. Vodi znano turistično kmetijo v Samatorci, aktiven je tudi v politiki. Podelili so mu že 37. nagrado v spomin na časnikarja, publicista, javnega delavca, narodnjaka in politika Dušana Černeta. Prvo so vročili leta 1976, in sicer eno leto po njegovi smrti, nato so nadaljevali z nagrajevanjem ljudi, ki se zavzemajo za njegove iste vrednote: za slovenstvo, demokracijo in krščanstvo.

Hvaležen ženi in družini

»Nisem si mislil, da se bom kdaj znašel v takšnem položaju, ki mi daje veliko zadoščenja, a tudi veliko odgovornost,« je po vročitvi dejal Žbogar. Misel je posvetil Černetovim kolegom in prijateljem, ki so ustanovili po njem poimenovano priznanje. Nekateri izmed njih, je povedal, so se doma srečevali z očetom.