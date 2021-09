V nekdanjem begunskem naselju pri Padričah bodo domovali fiziki

Sklep o podelitvi tridesetletne koncesije Univerzi v Trstu za uporabo nekdanjega begunskega naselja pri Padričah so tržaški občinski svetniki na včerajšnjem zasedanju skorajda soglasno podprli. Vzdržala se je le šesterica svetnikov iz vrst opozicije, ki je ocenila, da je bil prehiter način sprejemanja odločitev brez vključevanja krajanov in vzhodnokraškega rajonskega sveta neprimeren in da je še preveč nedorečenosti in nejasnosti.

Pristojni za nepremičninsko dediščino Občine Trst Lorenzo Giorgi je obnovil dogajanje. Sredi poletja je rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda na občino naslovil pismo s prošnjo po prostorih, kjer bi uresničili univerzitetni kampus fizike. Bližina Sinhrotrona in znanstvenega parka je bila ključna pri padriški odločitvi, na katero je občina privolila. Prošnja pa je zahtevala takojšnjo odobritev, saj se univerza namerava prijaviti na javni razpis ministrstva za visoko šolstvo za dodelitev sredstev za obnovo območja. »V igri je skoraj 50 milijonov evrov, s katerimi bi univerza obnovila dotrajana poslopja. Če se v obdobju treh let projekt ne premakne, je koncesija izničena.

Oglasila se je svetnica Valentina Repini (DS), ki je opozorila na upravičeno zaskrbljenost in razočaranje krajanov in vzhodnokraškega rajonskega sveta, ki so za odločitev izvedeli iz medijev. Projekt je obsežen in bo vplival na življenje in dinamike na tistem območju, kar bi zahtevalo predhodne pogovore. »Sploh ne nasprotujem razvoju na Krasu, vendar ne odobravam takega načina odločanja,« je ocenila in vložila svetniški predlog, ki ga je večina svetnikov podprla (kar je redkost, proti je volil sicer župan ...), v katerem župana Dipiazzo poziva, naj se sreča s slovenskimi organizacijami, da bi skupaj poiskali rešitve, ki bi jamčile nadaljnje delovanje društvom, ki tam domujejo, hkrati pa naj z univerzo, rajonskim svetom in skupnostjo analizirajo projekt in njegov vpliv na okolje in družbeno tkivo.