Gasilci so na delu med Zgonikom in Repničem na območju pešpoti Gemina, kjer je je zagorelo grmovje. Klic so prejeli ob 15.45.Domnevajo, da je požar povzročil udar strele, kajti na območju se je v popoldanskih urah razbesnelo neurje z nalivi in pogostimi strelami ter grmenjem. Ponekod je iz jaškov odtekala voda. Zaradi okvare, ki sta ji verjetno prav tako botrovala neurje in verjeten udar strele, je tudi prekinjena železniška povezava s Trstom.