V občini Devin - Nabrežina ne gori, pod nadzorom tudi na Goriškem

Po podatkih agencije FIRMS (Nasa) je požarno stanje na Krasu pod nadzorom. Na tržaškem delu v občini Devin - Nabrežina, kjer je bilo med torkom in sredo stanje zelo resno, ne gori, kar potrjuje z veseljem tudi župan občine Igor Gabrovec na svoji uradni Facebook strani.

Tudi v okolici Doberdoba in Jamelj ni več žarišč.

Gasilci in ostali prostovoljci so bili ponoči sicer na delu, skrbeli so za bonifikacijo pogorišč in njihov nadzor. Večjih požarišč pa ni. Stanje je tako tudi na italijanski strani meje pod nadzorom, poročajo iz civilne zaščite Gorica, vsi pa ostajajo pripravljeni na poseg, saj zaradi vetra in morfologije tal bi se stanje lahko hitro poslabšalo.

V kratkem se bodo pristojni organi srečali na prefekturi v Gorici, kjer bodo odločali o ponovnem odprtju železniške proge.