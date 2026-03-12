V objektiv sta ujeli delovne ženske

Zanimiv izbor barvnih fotografij z raznih koncev sveta, na katerih dostojanstva polne ženske opravljajo zahtevna dela: gre za razstavo z naslovom Ženska se dela ne boji, ki so jo ob mednarodnem prazniku žensk odprli v prostorih novejšega dela občinske hiše v Zgoniku. Fotografije razstavljata Sonja Gregori in Sonja Žerjal, ki prihajata iz Boljunca in sta skupaj kot turistki obiskali vrsto oddaljenih dežel. V kolikor je obema všeč fotografirati, sta v teku let zbrali veliko posnetkov, ki pripovedujejo o znamenitostih obiskanih krajev in zgodbah tamkajšnjih žensk.

Razstavo sestavlja dvajset fotografij in izpostavljajo sposobnost prilagajanja žensk, ki se glede na potrebe okolja, v katerem živijo, ukvarjajo z različnimi deli, poklici in opravili .Prikaz se začne s fotografijo ženske na otoku Pag, ki zna spretno odreti ovco. Nadaljujejo se prizori iz pastirskega, nomadskega in drugače tradicionalnega življenja skupnosti v azijskih deželah. Razstavljavki sta na tej celini obiskali Nepal, Tajsko, Šri Lanko, Jemen, vzhodno Turčijo in druge države.