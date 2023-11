V pokrito tržnico se vrača festival Farmer & Artist

V prostore tržaške pokrite tržnice pri Stari mitnici se v soboto vrača festival počasnega prehranjevanja Farmer & Artist, ki ga prireja Las Kras v sodelovanju z Občino Trst, organizacijo Slow Food Italija in fundacijo Campagna amica združenja Coldiretti.

Med 11. in 20. uro obljubljajo organizatorji obiskovalcem »multisenzorno potovanje med dobrotami lokalnih pridelovalcev.« 40 razstavljavcev s Krasa, Furlanije, Istre in Balkana bo namreč ponujalo svoje edinstvene proizvode, obiskovalci pa si bodo lahko privoščili tudi vodene degustacije, delavnice okusov, glasbeno uživanje in video spoznavanja.

Mojstri dobre in trajnostne hrane bodo ponujali domačo zelenjavo, suhomesne izdelke, sire, naravna vina, butična piva, sadje in še marsikaj.

Dogajanje bo uvedlo petje MoPZ Kraški dom iz Repna pod vodstvom Vesne Guštin, je dogajanje predstavil Enrico Maria Milič. »Vstop bo prost, vsak se bo lahko sprehodil med stojnicami, spoznaval pridelovalce in njihove proizvode ter se odločil morebiti za nakup,« je dejal in opozoril, da bodo ves dan predvajali video zgodbe o Krasu in njegovih ljudeh. Ob 17.45 bo nastopila jazz skupina Swing a la carte.

Za degustacije bo treba odšteti 10 evrov, za kar bo vsak prejel tri žetone in še priložnostni kozarec v dar. Odločili se boste za pokušnjo vina ali piva ali za jedi, ki jih bodo ponujale kmetije. Poskrbljeno bo tudi za delavnice o umetnosti, hrani in biotski raznovrstnosti za otroke, za odrasle pa za vodene predstavitve sirov in surovega mleka, macerirane vitovske, odtenkov medu, kraških suhomesnih izdelkov in teranu, dobrot iz Hercegovine. Odšteti bo treba od 5 do 10. evrov.