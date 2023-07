V ponedeljek se začne rušenje Acquamarine

Le nekaj dni pred četrto obletnico vdrtja strehe termalnega bazena Acquamarina se bo začelo rušenje zgradbe. V ponedeljek bodo na območju, kjer še stoji poškodovani bazen, zabrneli gradbeni stroji. Podjetje Ghiaie Ponterosso, ki je pred meseci poskrbelo za rušenje dvorane Tripcovich, bo v naslednjih dveh mesecih območje zravnalo z zemljo. Ko bo prva faza zaključena, bo Občina Trst izbrala projekt za novo bazensko zgradbo in objavila razpis za izvajalca del.

Gradbincu Ghiaie Ponterosso je Občina Trst izročila območje pred enim mesecem. V tem času ga je ta ustrezno zavaroval, v ponedeljek pa se bo začelo zares. Začetka rušilnih del se bosta udeležila tudi župan Roberto Dipiazza in pristojna za infrastrukturna dela Elisa Lodi. Lokalne oblasti so že pred časom povedale, da bodo rušenju namenile okoli 800 tisoč evrov. Za gradnjo novega bazena imajo trenutno na voljo skoraj pet milijonov evrov, večina denarja prihaja iz državne in deželne blagajne.

Projektantske rešitve bodo predstavili jeseni, ko bo prostor popolnoma prazen. Koliko časa bodo potrebovali za izbor izvajalca del, bo odvisno od postopka izbora izvajalcev, je povedala Lodi.

Konec meseca bodo minila štiri leta od tistega vročega julijskega dne, ko se je vdrla streha bazena. Sreča v nesreči je takrat bila, da je bil bazen tistega dne zaradi vzdrževalnih del zaprt. Dolgo časa je bil nato poškodovani objekt zasežen, med tem časom je zaživel tudi Odbor za nov termalni bazen, ki je redno opozarjal, da osebe s posebnimi potrebami potrebujejo takojšnjo rešitev.