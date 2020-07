V ponedeljek v Trstu predsednika in več ministrov

V ponedeljek, 13. julija, naj bi po napovedi predsednika SSO Walterja Bandlja bila prisotna v Trstu na slovesnosti ob vrnitvi Narodnega doma tudi italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese, so sporočili na današnji novinarski konferenci, ki sta jo priredila SKGZ in SSO. Pričakujejo tudi ministra za univerzo in znanstveno raziskovanje Gaetana Manfredija, ministra za gospodarski razvoj Stefana Patuanellija in ministrico RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch. Svojo prisotnost sta ob obeh predsednikih že pred nedavnim napovedala tudi zunanja ministra Slovenije in Italije Anže Logar in Luigi Di Maio.