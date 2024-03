V Rimu o Wärtsili ponovno 20. marca

Na italijanskem ministrstvu za proizvodne dejavnosti bo v sredo, 20. marca, novo zasedanje o prihodnosti boljunske tovarne Wärtsilä. Tako so včeraj sporočili iz Rima, kjer so minister Adolfo Urso, državna sekretarka Fausta Bergamotto, predsednik FJK Massimiliano Fedriga in odgovorna za delo v deželni vladi Alessia Rosolen prisluhnili vodstvu MSC. Italijanski ladjarski velikan je, kot znano, pred nekaj tedni presenetljivo pokazal zanimanje za boljunsko tovarno, v kateri finska družba ne namerava več graditi ladijskih motorjev. Včeraj je projekt predstavil na ministrstvu.

»Projekt MSC, ki predvideva na področju tovarne Wärtsilä odprtje tovarne za proizvodnjo železniških vagonov, je strateškega pomena za zagotavljanje delovnih mest, ponuja pa nam tudi priložnost za vzpostavitev visokokakovostnega območja, ki bo konkurenčno v evropskem kontekstu in bo zaščitilo nacionalni interes.« Tako je po včerajšnjem rimskem sestanku dejal Fedriga in obljubil, da bo dežela naredila, kar je v njeni moči, da bi omogočila ponovno industrializacijo območja in zaščitila raven zaposlovanja. MSC je po njegovi oceni resen in motiviran sogovornik, do 20. marca bosta dežela in ministrstvo zato pozorno preučila vsebino načrta.