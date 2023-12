V Rižarno bo lahko vstopilo do največ 2200 ljudi

V Rižarno oz. na njeno dvorišče lahko po novem vstopi največ 2200 ljudi. Tako so določili na včerajšnjem zasedanju pokrajinskega odbora za javni red in varnost na tržaški prefekturi, kjer so pod drobnogled vzeli varnostni načrt za obvladovanje izrednih razmer in evakuacijo, ki ga je pripravila Občina Trst v primeru slovesnosti, ki potekajo na dvorišču nekdanjega taborišča.

Načrt ureja načine dostopa do notranjosti Rižarne tako za udeležence kot za javnost. Občina Trst bo s štetjem vstopov preverjala spoštovanje pravil. Območje notranjega dvorišča je bilo med drugim razdeljeno na sektorje za racionalnejše upravljanje morebitnega umika prisotnih v primeru nesreče, in sicer po evakuacijskih poteh.

Načrt bo moral v prihodnje potrditi tržaški občinski svet, nato pa ga bodo predstavili javnosti na tiskovni konferenci. Veljati bo začel ob dnevu spomina, se pravi 27. januarja 2024.