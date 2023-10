V središču mesta nov kotiček za dojenje

Dojenje je naravna, za novorojenca in mamo zdrava navada, ki jo je treba podpreti in promovirati. Zato sta tržaški pokrajinski odbor UNICEF in klub Soroptimist združili moči in v okviru državne kampanje in tedna za promocijo dojenja poiskala primeren kraj za ureditev novega kotička za dojenje. V mediateki društva La Cappella Underground v Ulici Roma 19 so tako včeraj predali namenu prvi Baby Pit-stop Unicef v mestu – drugega bodo novembra odprli v prostorih tržaške univerze pri Sv Andreju –, kjer lahko mamice nahranijo z dojenjem ali stekleničko svoje otroke in jih previjejo v udobnem prostoru.

Osnova za zdravo življenje

Podobnih kotičkov je sicer v mestu več, na primer v trgovini z otroškimi oblačili pri Svetem Jakobu ali v nakupovalnem središču Le Torri d’Europa. A ta je prvi, ki ga upravlja UNICEF v sodelovanju s tržaško pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo z namenom, da bi družinam posredovali pomembno sporočilo. »Dojenje je osnova za zdravo življenje otroka. Dokazano je namreč, da otrok pri dojenju pridobi celo vrsto hranljivih snovi, ki pripomorejo k dobremu razvoju imunskega sistema,« je pojasnila zdravnica Paola Sbisà, deželna predsednica društva Soroptimist.