V sredo živobarvna dobrodelna baklada

Skd Vigred iz Šempolaja organizira tudi letos v sodelovanju z Združenjem staršev COŠ Stanka Grudna in otroškega vrtca Šempolaj dobrodelno baklado, in sicer v sredo, 8. novembra, z zbiranjem ob 18. uri v Prečniku (na dvorišču gostilne Sardoč). Od tod se bodo udeleženci z živobarvanimi lučkami in ob spremljavi nabrežinske godbe sprehodili do Šempolaja, kjer se bo baklada zaključila v Štalci. Pred njo bodo zaigrali člani Godbenega društva Nabrežina, v njej pa nastopili mali pevci in godci zborčka in glasbene skupine Vigred.

V Štalci bo ob tej priložnosti nagrajevanje otroškega ex tempore – risali so na temo »kako in kam bomo potovali v bodoče«. Sodelovali so otroci, ki obiskujejo vrtce v Šempolaju, Mavhinjah, Nabrežini, Devinu, Gabrovcu, na Proseku in v Križu, srednješolci iz Nabrežine ter učenci osnovnih šol S. Gruden (Šempolaj), Šček (Nabrežina), Jurčič (Devin), Sirk (Križ), Černigoj (Prosek) in 1. maj 1945 (Zgonik). Vseh 320 risb bo na ogled v sredo: ob koncu kulturnega programa in nagrajevanja bo še druženje ob toplem čaju in kuhanem vinu.

Udeleženci so vabljeni, da prinesejo s seboj kakršnokoli lučko – baklo, laterno, žepno svetilko ali karkoli ročno izdelanega, lučke bodo na voljo tudi v Prečniku. Izkupiček dobrodelne pobude bo namenjen neprofitnemu združenju Prijatelji Hospice Pineta iz Nabrežine. SKD Vigred z vrtci, šolami ter društvi za to združenje zbira tudi plastične zamaške (tiste iz plute za dobrodelni ustanovi Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin in I Bambini del Danubio).