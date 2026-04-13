V stanovanju več let skrivala mamino truplo

Karabinjerji danes niso želeli komentirati pretresljivega primera odkritja mumificiranega trupla v stanovanju na območju Milj. Poudarili so, da bo za jasnejšo sliko dogodkov treba najprej počakati na izsledke obdukcije. Datum njenega izvajanja za zdaj še ni določen.

Do šokantnega odkritja posmrtnih ostankov 84-letne Lucie Venturi je prišlo v soboto, ko so karabinjerji po daljšem posredovanju in prigovarjanju vstopili v stanovanje bloka v Drevoredu 25. aprila. V notranjosti so naleteli na mumificirano truplo ženske, ki je ležalo v spalnici, prekrito z več plastmi oblačil. Po prvih ocenah naj bi bila ženska mrtva vsaj dve do tri leta, po navedbah njene hčerke pa naj bi umrla novembra 2022.

Stanovanje je bilo v izjemno slabem in umazanem stanju, kar dodatno potrjuje dolgotrajno socialno izolacijo in zanemarjenost razmer, v katerih je živela 57-letna hči. Po neuradnih informacijah naj bi sosedje v preteklosti zaznali nenavaden vonj in občasne krike, vendar uradnih prijav pristojnim službam nikoli ni bilo. V času odkritja je v stanovanju bivala 57-letna hči pokojnice, nekdanja pripadnica policije. Med posredovanjem karabinjerjev naj bi kazala znake nervoze in odpora do oblasti. Kasneje je izjavila, da je mater našla mrtvo, a ni vedela, kako ravnati, zato smrti ni prijavila. Ob tem naj bi še dodala, da je bila na mater zelo navezana.