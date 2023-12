V starem vaškem jedru prenovili štj’rno

Druga na vrsti je bila vas Prebeneg, kjer se je dolinski občinski odbor z županom Sandyjem Klunom mudil sinoči.

Podobno kot v Gročani so člani občinskega vodstva priložnost izkoristili za to, da so predali namenu obnovljeno štj’rno oz. vodnjak v starem vaškem jedru, ki je ustrezno pokrit in obdaja ga urejen zidek. V poletnih mesecih je vas dočakala nekaj dobrodošlih novosti, in sicer tlakovanje vaških cest, ureditev trga pred vaško srenjsko hišo in zamenjavo razsvetljave, pravzaprav več drogov in pa namestitev led svetilk.

Klun je spomnil, da je bila naložba vredna 240 tisoč evrov (100 tisoč je prispevala Dežela FJK). Dela so se nekoliko zavlekla, saj je bilo težko najti izvajalca, pa še cene so sproti naraščale, tako da so dela razdelili in objavili dva razpisa.

Prihodnje srečanje bo v Borštu, in sicer v ponedeljek ob 18. uri.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.