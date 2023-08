V Trst prihaja dlakavi mamut

»Dinozavri vedno pritegnejo pozornost, ker so ogromni, hudobni in izumrli. Podobno lahko trdimo za mamute,» je prepričan Flavio Bacchia iz paleontološkega podjetja Zoic, ki se ukvarja z sestavljanjem okostnjakov živali, starih več milijonov let. Po uspešni razstavi največjega triceraptorsa Big Johna leta 2021 sta se tržaška občina in Dežela Furlanija - Julijska krajina odločili, da podobno razstavo ponovita. Tokrat so pripravili razstavo okostnjakov živali, ki so prebivale v ledeni dobi.

»Paleontologija je zelo priljubljena med našimi občani, tržaško podjetje Zoic je med edinimi na svetu, ki se s to ukvarja, naš Naravoslovni muzej pa prav tako ponuja pomembne vsebine na to temo,» je prepričana tržaška podžupanja Serena Tonel, ki je na včerajšnji predstavitvi razstave pozdravila tudi v imenu predsednika FJK Massimiliana Fedrige. Razstava Ice age - I giganti dell’era glaciale a Trieste (Orjaki iz ledene dobe v Trstu) bo na ogled v deželni palači na Velikem trgu od 28. avgusta do 9. septembra.

»Pred 2,5 milijona let so se na Zemlji izmenjavala hladna in vroča obdobja. V tistem času so se pojavili tudi prvi predniki današnjega človeka,» je razložil Flavio Bacchia iz podjetja Zoic. Glavna zvezda tokratne razstave bo okostnjak dlakavega mamuta, ki so ga sestavili v tržaškem laboratoriju. Njegovo okostje so črpali iz različnih delov sveta, tako da so z najdbo različnih kosti znanstveniki lahko preučili evolucijo teh živali, njihove biološke značilnosti in celo obnašanje. Orjaški okostnjak je visok tri metre in dolg pet metrov, ne gre pa za največjega mamuta, je še povedal Bacchia. Na razstavi si bo mogoče ogledati dele okostnjakov dlakavega nosoroga, bizonta in velikega jelena. Razstavo si bodo obiskovalci lahko ogledali samostojno, saj bo opremljena z razlagalnimi panoji v italijanščini, angleščini in slovenščini, preko QR kode pa bo mogoče dobiti še dodatne podatke.

