V Trst prihaja nemški terminalist Duisport

V Trst je prišel še en globalni intermodalni terminalist. Javno podjetje Duisburger Hafen (Duisport), ki upravlja pristanišče v mestu Duisburg, je danes z uradnim podpisom dogovora prevzelo 15-odstotni delež družbe Interporto, ki poleg tovornega terminala na Fernetičih upravlja tudi območje FREEeste v Boljuncu. Tržaško pristanišče je tako v kratkem času pridobilo kar dva nemška partnerja. Spomnimo, da je konec septembra v Trst prišlo hamburško pristanišče, ki je lastniško prevzelo novo tržaško logistično platformo.

Nov dogovor so ob navzočnosti pristojnega za promet v deželni vladi Graziana Pizzimentija podpisali izvršni direktor podjetja Duisburger Hafen Erich Staake, predsednica finančnega holdinga Friulia Federica Seganti in predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino. Nemški intermodalni terminalist je 15-odstotni lastniški delež prevzel od finančnega holdinga Friulia, ki s skoraj 32-odstotnim deležem ostaja večinski lastnik Interporta. Ostali lastniški deleži so ostali nespremenjeni: 20-odstotni delež ima pristaniška uprava, 16,5-odstotni delež ima Trgovinska zbornica, 11-odstotni Občina Trst, 5,5-odstotni pa Občina Repentabor.