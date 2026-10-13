V Trstu bo na popis odgovarjalo 6840 gospodinjstev

Na prvi oktobrski ponedeljek se je v tržaški občini začel popis prebivalstva in domov, ki se bo zaključil 23. decembra. Od leta 2018 Nacionalni statistični inštitut (ISTAT) te podatke izbira letno in ne več vsakih deset let kot je bilo nekoč, saj je to obdobje daleč predolgo in družba se vse hitreje spreminja.

V popis je vključen reprezentativni vzorec prebivalstva, ki ga izbere ISTAT, tako da bo letos na popisne vprašalnike odgovarjalo 6840 gospodinjstev, je bilo slišati v občinskih uradih za statistiko, kjer so jesenski popis predstavili pristojna občinska odbornica Sandra Savino, direktor občinskega oddelka za inovacijo Lorenzo Bandelli, direktor demografskega oddelka Luigi Leonardi ter Antonella Primi, odgovorna za službo za statistiko.

Slednja je pojasnila, da so izbrana gospodinjstva na dom (ali na digitalni naslov za vročanje) že prejela pismo, v katerem so navedeni prijavni podatki ter spletna stran za izpolnjevanje vprašalnika. Sicer lahko vsak odgovarja na vprašalnik s svojim spidom ali elektronsko osebno izkaznico.

Na popisni vprašalnik lahko v gospodinjstvih odgovorijo kot že zapisano samostojno, torej s svojimi prijavnimi podatki, lahko pa se odločijo za telefonski pogovor - na voljo imajo namensko občinsko številko 040 6755010, od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. Mogoče pa je tudi osebno obiskati popisni center oz. v urad službe za inovacijo (Nabrežje Ottaviano Augusto 8, pri zelenjavni tržnici na debelo). »Vendar pozor, družine lahko obrazec samostojno izpolnijo le do 6. decembra.« Terenski popisovalci – teh bo letos kakih 30 – bodo »v igro« stopili šele od 12. novembra; vsak bo imel občinsko izkaznico s fotografijo in žigi zavoda Istat. Opozoriti pa gre tudi na mobilno pisarno, ki bo podatke zbirala na različnih mestnih trgih (premiki in urniki so na spletni strani www.portalestatistica.it) in na inkluzivni urad v Palači Costanzi, kjer bodo sprejemali osebe s posebnimi potrebami.

Zbrani podatki, ki zajemajo celo vrsto ne le demografskih, temveč tudi družbeno-gospodarskih informacij, so zelo pomembni za pridobitev podrobne slike družbe na nacionalni, deželni in tudi občinski ravni. Vprašanja se tičejo na primer urbane mobilnosti, socialnih storitev, vzgojne ponudbe, stanja domov, občutka varnosti, uporabe interneta itd.

Da ne bi pozabili odgovoriti na vprašalnik, ki je obvezen, drugače tvegamo kazen, bodo občani na dom prejeli še druga opozorila v pisni obliki, ravno tako preko aplikacije IO.