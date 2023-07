V Trstu čakalne dobe za potni list niso dolge

Če bi radi na vrat na nos odšli na lepše, denimo na polinezijski otok ali na obisk londonskih znamenitosti, a nimate potnega lista, načrtujte pravočasno svoj oddih, saj novega dokumenta ne boste dočakali v nekaj dneh. Če se vam mudi na počitnice, izberite raje drugo destinacijo, za katero bo dovolj osebna izkaznica. »To moramo sicer imeti vedno s sabo, predvsem ko zapustimo državo. Tudi če fizičnih mej med državami okoli Italije ni več, ne pozabimo, da moramo osebni dokument, veljaven za odhod v tujino, imeti s sabo in ga pokazati, če ga policija zahteva,« je Primorskemu dnevniku povedala vodja uprave tržaške policije Graziella Colasanto in med drugim pojasnila, da je Trst med srečnimi mesti v Italiji, kjer so čakalne dobe za pridobitev potnega lista zelo kratke. Njene trditve potrjuje raziskava združenja potrošnikov Altroconsumo, ki je vzela v pretres dvanajst italijanskih mest in raziskavo objavila na svojem spletnem portalu.

Prosilcem najtežje ustrežejo v šestih italijanskih mestih. V Bariju, Bologni, Genovi, Padovi, Turinu in Milanu trenutno ni možnosti oddaje vlog za potni list. Dokument pridobimo namreč tako, da se povežemo na spletni portal italijanske policije www.passaportonline.polizadistato.it, v katerega vstopimo s svojo digitalno identiteto. Med najhitrejšimi v Italiji so rimski uradi, ki sprejmejo prosilce v dveh dneh, ter Firence in Neapelj, kjer na vrsto pridejo po enem dnevu.

Tržaška kvestura je nekje na sredini lestvice. Na portalu je mogoče rezervirati termin za oddajo vloge po tednu dni ali celo prej, če se kdo odpove. Po oddani vlogi pa dobi prosilec potni list v roke v dveh tednih.

