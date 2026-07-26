»Toč« v Barkovljah bi doživel pravo revolucijo

Kopalci bi na barkovljanski obali radi videli manj avtomobilov in motornih koles. Dobrodošel bi bil tudi okrepljen javni avtobusni prevoz. Marsikdo bi se na plažo pripeljal s kolesom, če bi bile kolesarske steze le bolje urejene, kolesarjenje do Barkovelj pa varno pred divje parkiranimi avtomobili in švigajočimi motornimi kolesi. Občina Trst in Dežela Furlanija - Julijska krajina v sklopu projekta CoRe v prihodnjih letih obljubljata preureditev priljubljene riviere. Zavezali sta se tudi, da bosta v odločanje o prihodnosti Barkovelj vključili občane. Na srečanju o projektu, ki ga je pred časom priredilo gibanje Zdaj Trst v sodelovanju s stranko Pakt za avtonomijo, se je izkazalo, da je kopalce predvsem strah, da bi na dobrih treh kilometrih prosto dostopne obale zrasla zasebna kopališča, ki torej ne bi bila vsem dostopna.

Občina in dežela obljubljata za skoraj sedemkrat toliko površin, namenjenih kopalcem, za več kot 300 odstotkov pa bi se povečala površina obale, urejene za varen dostop do morja. To bi dosegli z gradnjo novih ploščadi ob morju, več bi bilo tudi novih zalivčkov, podobnih tistemu pri pasji plaži. Potem so tu naravni bazeni s slano vodo, ki bi jih uredili pri Topolinih, pa igrišča za vaterpolo in druge vodne športe. »Toč« v Barkovljah bi tako doživel pravo revolucijo.

»Dobro se zavedamo, da je potrebno Barkovlje obvarovati pred bučanjem morja,« je za Primorski dnevnik povedal občinski svetnik gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza, »občane pa je predvsem strah, da bi na novi obali zrasla zasebna kopališča, da Barkovlje ne bi bile več povsem prosto dostopne, kot jih poznamo od nekdaj. Ta del obale je last vseh nas, to mora ostati prosto dostopno območje, namenjeno čisto vsem brez izjem.«

Eno od poglavij projekta CoRe omenja tudi preureditev barkovljanskega prometnega in parkirnega režima. Predvideni sta gradnji dveh novih garažnih hiš nad Grljanom, v bližini tamkajšnjih predorov. Obenem bi vzdolž riviere razširili cesto in uredili dvesto novih parkirnih mest. Kolesarsko stezo, ki danes poteka na strani ceste pod hribom, pa bi premaknili vzdolž promenade ob morju.