V Trstu spet uhajal ogljikov monoksid

V Trstu je spet uhajal ogljikov monoksid, tokrat pa brez hujših posledic. Detektor ogljikovega monoksida ga je namreč včeraj (7. januarja), nekaj po 23. uri, v stanovanju v Ulici Torrebianca pravočasno zaznal, so danes sporočili gasilci. Šlo je namreč za stanovanje, ki ga oddajajo turistom in ga je torej po zakonu obvezno opremiti s tovrstnimi napravami.

Gasilci so na kraju izmerili koncentracijo nevarnega plina in iz štirinadstropne stavbe evakuirali osem oseb. Te so nato prepeljali v bolnišnico, da bi jih pregledali. Izognili pa so se hujšim zdravstvenim posledicam.

Zaradi ogljikovega monoksida je v Trstu 30. decembra umrl moški.