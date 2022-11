Danes popoldne so na Velikem trgu ob prisotnosti tržaškega župana Roberta Dipiazze in odbornika za kulturo Giorgia Rossija prižgali praznične lučke. Zasvetile so se lučke na 24 jelkah, ki krasijo trg, ter na zvezdi repatici. Pri prižigu so sodelovali tudi otroci, ki so peli tradicionalne božične pesmi.