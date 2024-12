V Tržaškem zalivu na milijone orad

Pulti tržaških ribarnic so že več kot mesec prepolni orad. Vsak dan svežih, domačih, po zavidljivo vabljivi ceni. Za kilogram manjših, do 200 gramskih, je treba odšteti manj kot 10 evrov. Cena večjih, porcijskih, naraste do nekaj nad 15 evrov, kar je vseeno skoraj polovico manj od običajne.

Kupci izkoriščajo ta neobičajni »popust«, sveža orada je postala v zadnjih tednih paradna riba na njihovih mizah. Prodajalci rib si manejo roke od tolikšnega v mnogočem nepričakovanega zaslužka. Podobno velja za ribiče, ki se noč za nočjo vračajo na kopno s polnimi mrežami teh dragocenih rib.

Ampak: zakaj so orade tačas dobesedno »preplavile« pulte tržaških ribarnic?

Odgovor je ponudil Edio Tognon, steber in starosta ribarnice pri Sv. Jakobu. »V Tržaškem zalivu plava v tem obdobju na milijone in milijone orad,« je začel, in tudi pojasnil, zakaj. »K tolikšnemu obisku orad sta pripomogla dva faktorja. Prvič, še razmeroma toplo morje, saj je njegova temperatura za ta letni čas nadpovprečna. Druga "vaba" so bila številna školjčišča od Sesljana do Grljana, pred Miljami in v bližnjem Strunjanu. Jate orad so zadnja dva meseca dobesedno navalile na školjke in jih s svojem zobovjem tako razgrizle, da je od posameznega školjčišča ostala le še najlonska vrv, na kateri rastejo školjke. Orade so pojedle, kar se je klapavic pojesti dalo, tudi tiste najmlajše školjke, ki bi zrasle šele prihodnje leto in bi jih takrat prodali. Zato na tržaškem ribjem trgu že dober mesec ni mogoče dobiti domačih klapavic.«

»Na ribjem področju delam že 60 let, a tolikšnega ulova orad ne pomnim. Pred kakimi dvajsetimi leti se je nekaj podobnega zgodilo z ovčicami (znanstveno ime Lithognathus mormyrus, op. ur.), ribji naval pa ni bil tako dolgotrajen.« V eni od ribarnic so v enem tednu prodali tudi do 200 zabojev. Vsak zaboj tehta od 7 do 8 kilogramov. Pomeni, da je ribarnica v enem tednu prodala kako poldrugo tono (!) orad.

Kako bo s školjčišči od Sesljana do Grljana in tistimi pred Miljami, bo znano čez čas. Vse kaže, da se bo naval orad v kratkem iztekel, je napovedal Tognon, ker naj bi se orade v kratkem selile proti Istri v iskanju nove hrane. Čas za poceni nakup domačih orad naj bi se iztekal.