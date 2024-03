V Tržaškem zalivu zagledali morskega psa orjaka

V Tržaškem zalivu so v minulem koncu tedna v morju med Križem in Nabrežino s čolna zagledali 8-metrskega morskega psa orjaka. Opazovalec je videoposnetek in fotografije izročil strokovnjakom Miramarskega rezervata, ki so potrdili, da gre za Cetorhinus maximus oz. morskega psa orjaka, največjo sredozemsko vrsto ribe. Zadnjič so ga v Tržaškem zalivu opazili leta 2015. Videoposnetek je v minulih dneh zaokrožil med ljubitelji morja in ribiči.

Morski pes orjak sodi po mnenju znanstvenikov med ribe, ki jim grozi izumrtje. V slovenskem delu Jadranskega morja so ga opazili v letih 2000, 2001, 2014 in 2015, piše na spletnem portalu Nacionalnega inštituta za biologijo. Aprila 2015 so približno 8 metrov dolg primerek morskega psa orjaka, po velikosti torej podoben tokratnemu, posneli v bližini belih skal v Naravnem rezervatu Strunjan.