Malo pred 16. uro je v Ul. Molino a vento zgorel avtomobil, ki je vozil v smeri proti središču mesta. Na kraj nesreče so prihiteli lokalni policisti in gasilci, ki so območje zavarovali ter pogasili ogenj. Pri nesreči se ni nihče poškodoval.

Posredovanje gasilcev sicer povzroča nekaj težav v prometu, saj avtobusi ne morejo voziti mimo, avtomobile pa preusmerjajo po Ulici Montecchi.