V Ženevi na Forumu o manjšinah tudi predstavnika STO

»Zagotoviti Svobodnemu tržaškemu ozemlju status države, izročiti državljanom ozemlja veljaven dokument, Združeni narodi so zagotovili suverenost in neodvisnost tega ozemlja leta 1947, kot določa resolucija številka 16 Varnostnega sveta ZN. Odtlej ni bilo nobenega drugega ukrepa v zvezi s to odločitvijo. Mi tukaj postavljamo isto vprašanje. Zaenkrat smo pripravili osebne dokumente ozemlja za državljane in prebivalce ter smo na razpolago za vsako dodatno pojasnilo. Če je kakšna težava, se lahko v prihodnjih tridesetih dneh obrnete na nas, sicer bomo razumeli, da s tem ni nobene težave in bomo zadevo izvedli januarja leta 2024, ko bomo sprožili vprašanje na sodišču v Madridu in svobodno ozemlje pripeljali izven sedanjih meja na osnovi določila, da lahko državljani uporabljajo zakonodajo druge države. To je pot za dosego neodvisnosti.«

To je prost prevod, ki ga je v petek na zasedanju Foruma Združenih narodov o manjšinah v Ženevi prebral predstavnik organizacije Začasna vlada Svobodnega tržaškega ozemlja (v italijanščini Governo provvisorio del Territorio libero di Trieste). Njegovo ime ni znano, na Forumu objavljajo samo imena organizacij in ne govorcev.

To je bil že drugi nastop v istem dnevu. Dopoldne je namreč nekdo v imenu organizacije Trieste govoril o isti temi, omenjal je ruskega predsednika Vladimirja Putina, skliceval se je na nekdanjega sovjetskega predsednika vlade Vjačeslava Molotova, ugovarjal trditvi, da Svobodno tržaško ozemlje ogroža mir in nato obtožil Italijo, češ da je prekinila dogovor s Kitajsko, ki bi tržaškemu pristanišču zagotovil velik dobiček, na koncu pa je ponovil zahtevo, da bi Trst postal prosta luka. Oboje je zelo zmedeno, tudi zato, ker je imel vsak govorec na razpolago samo dve minuti in je na hitro prebral pripravljeno besedilo, zato je bilo težko slediti razpravi; ampak smisel je bil popolnoma jasen.

