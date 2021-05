Varljiva zamenjava dobavitelja elektrike

Če vas kdo pri vratih nagovori, da je že čas za zamenjavo števca za elektriko, nikar ne nasedajte. Pa tudi ničesar ne podpisujte, če niste prej dobro prebrali, za kaj gre.

O morebitnih sleparijah in nepoštenostih vedo kaj povedati v Križu, kjer se je dvojica mladih mož v torek okrog ure kosila mudila po vasi. Postajala je pred hišami, zvonila in trkala ter čakala, da jim kdo odpre vrata. »Okrog 13.30 sta se pojavila pred vrati našega doma. Da ju pošilja družba Enel, sta mi rekla in me opozorila, da bomo morali zamenjati števec. Nagovorila sta me, naj jima prinesem en račun za elektriko, da preverijo moje podatke, če res odgovarjajo števcu na cesti,« nam je neprijeten dogodek obnovila Križanka Sara Košuta.

Obrazec, ki naj bi ga izpolnila, je bil v resnici pogodba za zamenjavo dobavitelja in ne števca, kot sta varljivo povedala. Sama ni ničesar podpisala, starejša soseda pa je besedam fantov nasedla. Pripeljali so se karabinjerji, vse so popisali in ...