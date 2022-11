Varno, hitro in varčno

»Vsak požar je drugačen, nanj pa vpliva nešteto različnih dejavnikov, kot so prostor, čas, vremenske razmere ... Da lahko vsakič oblikujemo najboljšo protipožarno strategijo, so potrebne izkušnje in iznajdljivost pa še prilagodljivost in natančnost.« Tako ugotavljajo v vrstah prostovoljcev civilne zaščite, ki posredujejo na strani gasilcev v primerih požara.

S podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine sta Lucio Ulian in Alessandra Tribuson uredila zanje priročnik z naslovom Gašenje gozdnih požarov v kraškem okolju. Kot sta avtorja povedala v ponedeljek na predstavitvi priročnika na zgoniški občini, je Kras svojevrstno okolje. Priročnik je nastal na podlagi zahtev, pričevanj in vsebin deželnih tečajev, namenjenih prostovoljcem civilne zaščite; na voljo je na spletnih straneh Dežele oz. Naravoslovnega didaktičnega centra v Bazovici.

»Na številnih tečajih so prostovoljcem posredovali koristne osnovne informacije o upravljanju s požari, večkrat pa se je izkazalo, da so običajne tehnike gašenja na Krasu neučinkovite,« je pojasnil Ulian, ki je k priročniku prispeval tudi poglavje o komunikaciji pri posredovanju v primeru izrednega stanja. Tribusonova je na predstavitvi spomnila prisotne prostovoljce na značilnosti kraške zemlje, občutljivega okolja, kjer meteorna voda pronica, ni rek in je rastlinski odpad suh: »Visoke poletne temperature, dolga suša in vetrovnost območja ne pomagajo pri gašenju požarov. Ne smemo pozabiti, da je Kras ozek pas gosto naseljene zemlje, skozi katerega je speljanih veliko napeljav, cest in drugih infrastruktur.«