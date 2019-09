Varnost je svoboda

Varnost državljanov in občutek varnosti sta ločeni vprašanji, čeprav povezani. V zadnjih 24 mesecih je bilo žrtev hujšega ali lažjega kaznivega dejanja 20 odstotkov državljanov. Toda v Italiji kar 60-65 odstotkov ljudi ima vtis, da živi v nevarnem okolju. Teh 45 odstotnih točk razlike med realnim stanjem in občutki prebivalcev predstavlja poglaviten element za razumevanje italijanske politike v zadnjem obdobju.

To je povedal poslanec Demokratske stranke in predsednik foruma za varnost in obrambo Emanuele Fiano med daljšo razpravo na okrogli mizi, ki je bila v petek zvečer v okviru festivala demokratov l'Unità na sedežu Slovenskega kulturnega društva Barkovlje. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o varnosti, sodelovali pa so tudi sindikalni predstavniki policijskih sindikatov Siulp, Sap in Uil Sicurezza.

Zadnje leto je minilo v znamenju propagande, je poudaril Fiano. Pojem varnosti so uporabili zgolj v politične namene in ga vezali izključno na vprašanje ladij nevladnih organizacij, ki rešujejo migrante na morju. V ta namen je notranji minister Matteo Salvini zahteval zaprtje pristanišč, s tem pa tudi kršil mednarodno konvencijo, ki obvezuje kapitane ladij, da rešijo brodolomce in jih pripeljejo v najbližje varno pristanišče. Za novo vlado je varnost predpogoj za svobodo državljanov, je poudaril Fiano.