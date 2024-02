»Vi ste naša družina, vaši spomini so naši spomini, vaše solze so naše solze.« Tako je italijanska premierka Giorgia Meloni nagovorila navzoče danes dopoldne pri bazovskem šohtu na svečanosti ob dnevu spomina na fojbe in eksodus. Premierka je poudarila, kako je zgodovina pobojev ob koncu in po drugi svetovni vojni ter množičnega odhoda Italijanov z ozemelj, ki so danes v Sloveniji in na Hrvaškem, ne le zgodovina obmejnih krajev, ampak zgodovina celotne Italije. Sama si bo prizadevala, da se spomin prenese na nove rodove, v imenu državnih inštitucij pa je prosila odpuščanje za dolgoleten molk o tem poglavju zgodovine. Kdor je po vojni zapustil domače kraje, je to storil, da bi ohranil svojo identiteto, je dejala Meloni in se zavzela za obnovo solidarnosti v znamenju zgodovinske resnice, ki jo je treba deliti tudi s Slovenijo in Hrvaško, pri čemer je omenila tudi bližnjo Evropsko prestolnico kulture v Gorici in Novi Gorici.

Prisotne je nagovoril tudi predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga, ki je ob omembi obiska predsednikov Italije in Slovenije Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja poudaril potrebo po gradnji prihodnosti Evrope, kar pa se ne more zgoditi brez resnice, kdor pa zanika ali zmanjšuje pomen tragedije fojb in eksodusa, želi zanikati prihodnost, meni Fedriga.

Zelo oster je bil glede tega tržaški župan Roberto Dipiazza, po čigar besedah so Titovi partizani oz. »Titove zveri«, kot jih je imenoval, v teh krajih pustili dolgo krvavo sled ter v brezna zmetali ljudi, ki so bili krivi le, ker so bili Italijani, kdor to zanika, pa ima prav tako krvave roke. Tudi sam podpira predlog o odvzemu italijanskega odlikovanja pokojnemu jugoslovanskemu predsedniku Titu, ki ga je označil za rablja. Predsednik odbora za počastitev žrtev fojb in eksodusa Paolo Sardos Albertini se je navezal na besede bivšega italijanskega predsednika Francesca Cossige o pomanjkanju poguma politike, da prizna to tragedijo, čemur je botrovala »demokratična psevdo kultura«.

Svečanost, ki so se je ob številnih predstavnikih krajevne politike in družbe udeležili tudi ministri Antonio Tajani (zunanje zadeve), Gennaro Sangiuliano (kultura), Giuseppe Valditara (šolstvo), Enrico Abodi (šport) in Luca Ciriani (odnosi s parlamentom) je potekala v znamenju polaganja vencev, vojaških časti in maše, ki jo je daroval generalni vikar tržaške škofije Marino Trevisini. Le-ta je med drugim poudaril krščansko verovanje, da je Kristus prišel med ljudi ter sprejel trpljenje, smrt in vstajenje, da bi bil blizu tistim, ki trpijo krivice in preganjanje.

Svečanosti se je udeležilo veliko število ljudi, predstavnikov ezulskih organizacij, krajevnih politikov in upraviteljev. Med prisotnimi se je od Slovencev opazilo le senatorko Demokratske stranke Tatjano Rojc, drugih ni bilo videti.