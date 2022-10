Vatta in San Marco med najboljšimi bari v Italiji

Revija Gambero rosso je v svoj vodnik Bar d’Italia 2023, v katerem priporoča najboljše bare na Apeninskem polotoku, prvič uvrstila tudi tržaško kavarno San Marco, ob tem pa potrdila openski Bar Vatta, ki v vodniku vztraja že več let. Obema so podelili najvišjo oceno, tri skodelice in tri zrna, s katerimi se lahko v Italiji pohvali le 45 lokalov. Za oba gostinska obrata je to nedvomno veliko zadoščenje.Glede kavarne San Marco so pri Gamberu rossu zapisali, da je lokal simbol tradicije, ki se je znal prilagoditi novim časom s preureditvijo prostorov in vedno bolj zanimivo ponudbo. Za openski Bar Vatta pa je značilna poleg drugega skrb za trajnostni razvoj, saj ostanke kave reciklirajo za krajevne proizvajalce v zameno za sadje in zelenjavo, v ponudbo pa uvrščajo zlasti lokalne proizvode. Načrtujejo pa tudi namestitev fotovoltaičnega sistema. Nagrado Illy za bar leta pa je prejela gostilna Marelet iz Treviglia pri Bergamu.