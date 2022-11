Več kot 100 potovanj v latinskoameriško sedmo umetnost

Héctor »Mono« Carrasco, eden vidnejših muralistov iz Čila, si je zamislil plakat, ki oglašuje letošnji že 37. tržaški festival latinskoameriškega filma. Pribežal je v Italijo za časa Pinochetovega državnega udara in odtlej živi v mestu Monferrato v Piemontu. Njegov prepoznaven stil, za katerega so značilne živahne barve, želi biti poklon vsem južnoameriškim narodom, stilizirane podobe pa se na izviren način sklicujejo na različne tehnike, simbole in tradicijo.

Med 12. in 20. novembrom bo 37. izvedba festivala latinskoameriškega filma nudila Trstu možnost globljega spoznavanja različnih kultur in umetniških pristopov, saj živimo v svetu, kjer je soodvisnost stalnica in je zato medsebojno poznavanje še kako pomembno. Pogled v preteklost, v ključu spomina in korenin ter prepletanja med Evropo in Ameriko, spodbuja v gledalcu refleksijo v iskanju sledov dialoga in stikov. Na ogled bosta sto dva filma, kar 69 jih je opremljenih z italijanskimi podnapisi, razdeljeni so v različne tematske sklope. Celovečerci, dokumentarci, kratkometražni filmi se delijo najprej v dve veliki skupini: v prvi so filmi, uvrščeni v tekmovalni program, v drugi pa tisti izven konkurence. Organizatorji posebej izpostavljajo dve sekciji – enajst kolumbijskih filmov Spazio Colombia in Salòn España z izborom španskih filmov, ki odsevajo nemir sodobnega časa, s posebnim poudarkom na nezaceljenih ranih, ki sta jih pustili diktatura in državljanska vojna.

Otvoritveni dogodek bo v soboto, 12. novembra, v avli magni oddelka za Humanistične vede tržaške univerze v Ulici Baiocchi (tu in v gledališču Miela bo na sporedu glavnina festivalskih projekcij). Ob 20. uri bo svetovna premiera dokumentarnega filma Seremos millones v režiji Diega Briata in Santiaga Vivacqua. Protagonist je Evo Morales, prvi staroselski predsednik v Južni Ameriki, kar postavlja v ospredje borbo za obstoj te skupnosti in njene kulture. Sledili bodo še trije drugi izredni dogodki, ki dopolnjujejo program in postavljajo v ospredje mehiško filmsko umetnost, prvi želi biti hommage leta 2021 preminulemu velikemu mehiškemu režiserju Felipu Cazalsu, ki je leta 2005 prav na tržaškem festivalu prejel nagrado za življenjsko delo.

V nedeljo, 13. novembra, bo projekcija v muzeju judovske kulture, kjer bo na velikem platnu zaživel filmski maraton s štirimi filmi, ki obravnavajo spomine judovske skupnosti na jugu Argentine, pod skupnim naslovom Shalom, judovska pot po Latinski Ameriki. V tekmovalnem sklopu na temo kina in literature bo v ospredju režiser in scenarist Manuel Antin, predstavnik generacije šestdesetih let, ki se je posebej zavzel za uveljavljanje argentinskega filma in bo letošnji prejemnik nagrade za življenjsko delo.

V uradnem delu se za nagrade poteguje štirinajst filmov iz Argentine in Mehike, a tudi iz filmsko manj znanih držav, kot sta Peru in Gvatemala. Vsebine so raznolike in obravnavajo spore med mladimi, odnos do degeneracijskih bolezni, posledice politike na človeka in njen vpliv na življenje poljedelcev.

Tudi letos bo možno slediti projekcijam tudi preko streaming povezave na platformah Efilm in Arcoiris. Celoten program festivala je na voljo na spletni strani www.cinelatinotrieste.org.