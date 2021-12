Za sekretarko Demokratske stranke kandidira, ker želi prispevati k njeni vidnejši vlogi in ponovnemu vzponu. Prepričana je namreč, da lahko ta stranka odigra povezovalno in vodilno vlogo v levi sredini ter okrog sebe zbere sorodno misleče, ki se prepoznavajo v njenih vrednotah – socialni pravičnosti, javnem zdravstvu, pravici do dela. Verjame pa tudi, da Trst zasluži jasnejšo vizijo prihodnosti, pri čemer je treba ob vlaganju v pristanišče, znanost in turizem, okrepiti dialog s produktivnimi dejavnostmi v mestu.

Caterina Conti bo konec januarja prevzela vodenje tržaške Demokratske stranke. Pred tem bodo sicer stekli kongresi po vseh strankinih krožkih, a ker je edina kandidatka, bo mesto sekretarke zagotovo pripadlo 35-letni pedagoginji z dolgim političnim stažem (je tudi članica državnega vodstva stranke). Na včerajšnjem srečanju z novinarji je predstavila osrednje teme svojega programa. Kot pravi, je dejstvo, da je edina vložila kandidaturo, prej prednost kot šibkost: »V stranki so moja stališča znana, vedno sem povedala svoje mnenje, tudi ko se ni izplačalo. Mislim, da se v mojem programu prepoznava veliko ljudi, uresničili pa ga bomo samo, če bomo znali sodelovati in ceniti doprinos vseh.«

Demokratka stranka je v fazi ponovnega zagona in interne reorganizacije, zagotavlja bodoča sekretarka, ki želi vanjo ponovno privabiti tiste, ki so se od stranke oddaljili, ter okrepiti strankino vlogo v predmestjih in okolici. »Predsedujemo dvema rajonskima svetoma in verjamemo, da so ravno rajonski sveti prvi sogovorniki krajevnega prebivalstva. Ta tesni stik je zelo pomemben in hvaležen, saj ti večkrat ponudi rešitve za konkretne probleme.«

Bodoča sekretarka ocenjuje, da bi morala slovenska komponenta DS okrepiti svojo vlogo, za teme, ki so blizu slovenski manjšini, pa bi se morala zanimati tudi širša skupnost.