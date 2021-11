Velikanka ruskega milijarderja v Tržaškem zalivu

Največja jadralna jahta na svetu je danes obiskala Tržaški zaliv. Gre za Sailing Yacht A, velikanko ruskega milijarderja Andreja Melničenka, enega izmed 100 najbogatejših ljudi na svetu.

Jadralno jahto so za ruskega poslovneža zgradili v Nemčiji. Pri gradnji so sodelovala razna podjetja, tudi iz Združenih držav Amerike in Španije. Leta 2017 so z deli zaključili v španski ladjedelnici Navantia. Njene notranje prostore je načrtoval francoski arhitekt Philippe Starck, zunanji videz pa Jacques Garcia. Dolga je več kot 140 metrov, visoka pa 100 metrov. V notranjih prostorih jahte je tudi podvodna opazovalna kapsula.

Jahto Sailing Yacht A so Andreju Igorjeviču Melničenku, 49-letnemu lastniku največjega deleža proizvajalca gnojil EuroChem Group in premogovnika SUEK, izročili maja 2017 v Monaku. Revija Boat International jo je imenovala »superjahta, ki premika meje« in »spomenik izumu«. Leta 2016 je Bloomberg poročal o »čudovitem plovilu, ki odraža enako oko za inovacije in visokotehnološke podrobnosti kot Melničenkovo, ko se osredotoča na posel z gnojili, zaradi česar je postal eden najmlajših ruskih milijarderjev.«