Veliki šmaren na Repentabru s škofom Henrikom in štruklji

Jutrišnji dan ne predvideva umetniških točk in bo povsem posvečen verskemu doživljanju praznika. Jutri in v sredo pa bodo na dvorišču župnijske cerkve na voljo priljubljeni kuhani štruklji in druge kraške dobrote.

Na sporedu bosta dva romarska shoda, ob 10. in ob 17. uri. Jutranjo mašo bo vodil tržaški škof. Letos bo torej prvič na Tabru maševal Henrik Trevisi. Popoldansko mašo bo vodil jubilant, zlatomašnik in domači duhovnik Anton Bedenčič.

V nedeljo zvečer pa so v srenjski hiši ob cekrvi na Tabru odprli razstavo Moj Kras domačina, slikarja samouka Milana Bizjaka. Še jutri in v sredo bo na ogled petindvajset njegovih del, pretežno tihožitij in kraških krajin, v oljni in akrilni tehniki. »Potrpežljivo in predano goji Milan Bizjak domače prizore, ki jih kot svoje zlahka prepozna vsakdo izmed nas,« je med predstavitvijo razstave povedala Jelka Daneu. Odprtje so popestrile mlade repentabrske glasbenice.