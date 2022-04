Vesela inkluzija na šoli Venturini

Pred nekaj dnevi se je na celodnevni osnovni šoli Frana Venturinija v Boljuncu zaključil prvi del projekta Vesela inkluzija. Štirinajst učencev prvega razreda se je v okviru projekta srečalo z dolgoletno mentorico Vzgojno-zaposlitvenega središča Mitja Čuk na Kontovelu Eriko Košuta in gojencema Adrianom ter Patrikom. Erika Košuta in njena pomočnika so na šolo prinesli nekaj mehkih jajčk, ki so jih z uporabo odpadnega materiala predhodno pripravili v Vzgojno-zaposlitvenem središču. Učenci prvega razreda so izbrali trakce, pentlje in gumbe in jih prilepili na jajčka. Vsak učenec je nazadnje še okrasil vazico, v katero je postavil nekaj suhih vej in nanje obesil jajčka. Učenci so tako domov odnesli lep velikonočni izdelek, ki pa je imel še globlje sporočilo, ki je dišalo po strpnosti, spoštovanju in bližini.

Učitelji in učenci COŠ Frana Venturinija se zahvaljujemo Vzgojno-zaposlitvenemu središču Mitja Čuk za sodelovanje, ki je vsestransko pripomoglo h kakovostni rasti vseh prisotnih. Z veseljem pričakujemo, da se bomo ponovno srečali.