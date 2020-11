Veter svobode na festivalu Triestebookfest

Literarni festival Triestebookfest se znova vrača na računalniške ekrane. Od 4. do 6. novembra ponuja jesensko različico festivala z naslovom Venti di libertà tri srečanja na daljavo, in sicer z dvema italijanskima, točneje turinskima pisateljema Giuseppejem Culicchio in Fabiom Gedo ter s španskim kolego Jorgeom Carriónom, katerega knjige so bile prevedene tudi v italijanski jezik; gostje bodo predstavili svoja najnovejša dela, ki so samo pred kratkim našla svoje mesto na policah italijanskih knjigarn. Z italijanskima gostoma se bosta pogovarjali italijanski knjigarnarki, ki sta zaposleni v tujini, medtem ko bo španski univerzitetni profesor, ki dela v tujini, vodil srečanje s španskim gostom. Srečanjem bo mogoče slediti preko družbenih kanalov festivala (Facebook in Youtube).

