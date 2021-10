Vidoni kralj preferenc na Zahodnem Krasu

Na volitvah za sedmerico rajonskih svetov so zaključili štetje glasov na Zahodnem Krasu. Demokratska stranka je prejela največ glasov, in sicer 455 oz. 27,76%stotka. Druga je Liga z 203 glasovi oz. 12,39%, tretja Lista Russo s 183 glasovi oz. 11,17%. Sledijo Bratje Italije (151 oz. 9,21%), Zdaj Trst (148 oz. 9,03%) in Levica (125 oz. 7,63%).

Na seznamu Demokratske stranke je največ preferenčnih glasov prejel Massimo Veronese, in sicer 41, na Listi Russo Pavel Vidoni 79, na listi Zdaj Trst Katrin Štoka 18 in na listi Levice Roberto Cattaruzza 26.