V nedeljo so se v Križu s tekmovanjem v vleki vrvi med gurnci in dulnci ter večernim kuharskim tekmovanjem sklenili letošnji Ribiški dnevi, priljubljen praznik kriške ribičke tradicije. Vrv so v popoldanskih urah močneje vlekli gurnci, ki so slavili z izidom 4:2, zvečer pa je posebna žirija degustirala sardone oziroma tipične domače jedi, na katere so Križani seveda ponosni. Ribiške dneve je že peto leto zapored priredilo Športno društvo Mladina.