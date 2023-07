Vlomilci in tatovi ne počivajo

Vlomilci in tatovi niso nikoli na dopustu. Med počitnicami ni pametno objavljati fotografij na družbenih omrežjih, saj jih v času, ko smo na dopustu, zelo radi izkoristijo nepridipravi. Na to je opozoril kvestor Pietro Ostuni, ki je ob robu včerajšnje novinarske konference, na kateri je predstavil kadrovsko okrepitev v policijskih vrstah, postregel s koristnimi preventivnimi nasveti.

Dejal je, da policija vsako leto v tem času s posebnimi kampanjami opozarja, da je treba pred odhodom od doma poskrbeti za nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov. Med glavne ukrepe policija že nekaj časa uvršča nasvet, da ljudje ne puščajo sporočil o svoji odsotnosti na družbenih omrežjih in naj ne objavljajo fotografij s počitnic. Ni primerno niti puščati ključev na skritih mestih, kot so nabiralniki, predpražniki, lončki za rože. Dobrodošlo pa je tudi, da nekdo od sosedov redno prazni nabiralnik. Na spletni strani policije, tako kvestor, so objavili brošuro z vsemi nasveti.

Ostuni pa je opozoril še na previdnost in samozaščitno ravnanje tudi na plažah v Trstu. Kot je dejal, barkovljansko riviero, kjer se poleti gnete največ kopalcev, redno pregleduje kar nekaj policistov. Ti bodo tam skrbeli za red in varnost do prvih dni septembra.