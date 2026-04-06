Voden ogled po slovenskem Trstu

Zbirna točka bo postajališče avtobusne linije 42 na Trgu Oberdan ob 15.30, od koder bo slovenska vodička Alenka Vazzi pospremila udeležence na ogled tržaških znamenitosti. Udeleženci bodo slišali pripovedi o zgodovini in pomenu Trga Oberdan, Narodnega doma, Ponteroša, Griča sv. Justa, nekdanjega geta ob vznožju le-tega, Velikega trga, Verdijevega trga in Borznega trga.

Slišati bo seveda tudi splošne anekdote oziroma etape v zgodovini mesta Trst in tukajšnje slovensko govoreče skupnosti.

Interesenti se lahko prijavijo do petka, 10. aprila, s klicem oziroma sporočilom na telefonsko številko 346 9520796. Udeležba na vodenem ogledu stane deset evrov, udeleženci bodo imeli na voljo slušalke. Vpisnino bodo poravnali ob začetku pohoda.