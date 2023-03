Vodikova prihodnost je pred očmi

Čeprav bo vodik eden od ključnih energentov za doseganje podnebnih ciljev, so na tej poti še veliki proizvodni in infrastrukturni izzivi. Te bo mogoče preseči, če bosta med seboj sodelovala raziskovalni in akademski svet ter industrija. To je bilo eno od sporočil včerajšnjega strokovnega posveta z naslovom Severnojadranska vodikova dolina - Izzivi in priložnosti čezmejnega ekosistema FJK, Slovenije in Hrvaške, ki temelji na energiji vodika.

Posvet v hotelu Savoia Excelsior so priredili stanovski organizaciji Confindustria za severni Jadran in Videm ter Dežela FJK. Ob tej priložnosti so postregli tudi z izsledki ankete o ekološkem prehodu in poznavanju energije vodika, ki jo je pripravil tržaški inštitut za javnomnenjske raziskave SWG - Rachael, predstavil pa jo je Rado Fonda. Na srečanju ni manjkalo lepih besed na račun projekta Severnojadranske vodikove doline, ki je rezultat sodelovanja Slovenije, Hrvaške in Furlanije-Julijske krajine. Projekt vključuje 34 organizacij ter pokriva celotno verigo, od proizvodnje prek skladiščenja in distribucije do končne uporabe vodika v različnih sektorjih, predvsem v industriji in prometu.

