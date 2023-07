Vodja protestov proti covidnemu potrdilu izgubil sodno bitko

Stefana »Ciccia« Puzzerja, ki je bil jeseni leta 2021 v Trstu – z rumenim jopičem, čepico in megafonom v roki – na čelu stavke pristaniških delavcev in protestov proti covidnemu potrdilu pri sedmem pomolu ter na Velikem trgu, so upravičeno odpustili iz službe.

Sodnik za delovne spore Paolo Ancora je namreč zavrnil njegovo pritožbo, Puzzer bo moral plačati 2109 evrov sodnih stroškov. Zaposlitvena agencija za pristaniške delavce ALPT je zaradi neupravičenih odsotnosti, ki so bile večkrat povezane z nedovoljenimi stavkami in demonstracijami proti covidnemu potrdilu, poleg Puzzerja takrat odpustila še pet ljudi.