Vožnja z žičnico za Tržačane cenejša kot za turiste

Žičnica še naprej vnema debato med večino in opozicijo v tržaškem občinskem svetu. Včeraj se je na spletu ponovno sestala občinska komisija za promet. Z odgovori na številna vprašanja o gondoli med barkovljanskim Bovedom in openskim Selivcem sta postregla pristojna za okolje in promet v občinski upravi Luisa Polli in direktor oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Giulio Bernetti, ki se jima 35 milijonov vredna investicija zdi najboljša rešitev za Trst.

Gotovosti bo ponudil le dokončni načrt, počasi pa na dan prihaja vse več vidikov te zamisli. Bernetti je dejal, da naj bi gondola vsako sekundo prevozila šest metrov: »To pomeni, da bi za pot od Opčin do Trsta kadarkoli odšteli le dvanajst minut, saj ‘v zraku’ ni prometa. Vsako uro bi lahko prevažala od 1600 do 1800 potnikov. Trasa žičnice pa poleg tega ne bi pretirano nadlegovala prebivalcev, saj bo potekala daleč od hiš. Ob prometnih konicah se z Opčin proti mestu pripelje približno 400 avtomobilov, tako da gre za inovativno, okolju prijazno alternativo premikanja.« V bližini openske Ul. Campo Romano, kjer se danes razteza gozd, nameravajo urediti veliko parkirišče z 800 parkirnimi mesti. Odbornica Polli je pojasnila, da hočejo občane in občanke prepričati, da avtomobil pustijo na namenskih parkiriščih z ugodno ceno vozovnic. Tržačani naj bi predvidoma za vozovnico odšteli manj kot turisti. Ni pa še dorečeno, če bo gondolo upravljalo deželno podjetje Tpl. Namignila je, da razmišljajo tudi o »internem« vodenju.