Vprašanje selitve jasli ostaja

Tržaška občina in njeno odborništvo za izobraževanje in družino sta objavila razpis za vpisovanje otrok v občinske jasli in vrtce za šolsko leto 2024-2025. To bo potekalo izključno po spletu od 15. januarja do 5. februarja. Toda starši, ki si želijo svoje malčke vpisati v jasli La Barchetta v Ulici Valmaura ali Semidimela in La Nuvola v Ulici Veronese (kjer deluje tudi edina slovenska sekcija v tržaški občini), ob vpisu ne bodo vedeli zagotovo, kje bodo otroci sploh obiskovali jasli. V zgodovinskem sedežu jasli La Barchetta v Ulici Manzoni namreč zaključujejo z gradbenimi deli, jasli v Ulici Veronese pa so potrebne temeljite prenove, ki naj bi stekla letos poleti.

Raje uporabili pogojnik

Da bi se izognili napačnim informacijam, so zato v sporočilu za medije s pogojnikom zabeležili, da naj bi se jasli La Barchetta vrnile na svoj zgodovinski sedež v Ulico Manzoni. Za jasli Semidimela in La Nuvola pa piše, da naj bi se preselile na dvorišče vile Haggincosta v Drevored Gessi. »Glede na to, da se bodo dela zaključila po vpisovanju, smo uporabili pogojnik, a si nadejamo, da bo do selitve jasli res prišlo,« je danes po telefonu potrdil občinski odbornik za izobraževanje in družino Maurizio De Blasio, ki se je glede tega prepričal tudi s tehničnimi uradi občine. Stoodstotno potrditev pa bodo dobili v prihodnjih mesecih, ko naj bi bila dela v jaslih v Ulici Manzoni zaključena oziroma naj bi bilo vse nared za začasno selitev jasli od Sv. Jakoba v vilo Haggincosta.

Dnevi odprtih vrat

Občina bo sicer v prihodnjih tednih organizirala dneve odprtih vrat v vseh občinskih jaslih in vrtcih. Ti bodo potekali od 15. do 19. januarja. Točen razpored je na voljo na spletnih straneh www.triesteducazione.it in www.comune.trieste.it. Vpisovanje pa bo potekalo od 15. januarja do 5. februarja in bo možno le po spletu.